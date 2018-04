Mit zehn weiteren Verpflichtungen füllt sich allmählich die diesjährige Ausgabe des Sommerfestivals "Zeltival", das vom 29. Juni bis zum 5. August zahlreiche internationale Stars nach Karlsruhe bringt.

Darunter finden sich prominente Künstler aus den USA, wie am 18. Juli die Americana-Helden Calexico aus Tucson/Arizona oder Little Steven, der mit seinen Disciples Of Soul am 25. Juli erstmals nach Karlsruhe kommt. Little Steven ist als Gitarrist von Bruce Springsteen bekannt geworden, noch größere Berühmtheit erlangte Steven van Zandt allerdings als Charakterdarsteller in der Rolle des Silvio Dante in der US-Fernsehserie "The Sopranos" und später auch der norwegischen Serie "Lilyhammer".

Nicht weniger prominente Namen vereint das Jazzquartett Hudson, bei dem am 9. Juli mit dem Schlagzeuger Jazz DeJohnette, dem Gitarristen John Scofield und dem Organisten John Medeski hervorragende Verteter dreier Musikergenerationen aufeinandertreffen.

Avishai Cohens Konzerte sind pure Magie

Der Israeli Avishai Cohen ist nicht nur einer der besten Kontrabassisten weltweit, sondern auch ein außergewöhnlicher Komponist und Sänger. Auf seinem neuen Album "1970", das er mit seiner Band am 14. Juli zum "Zeltival" bringt, beweist Cohen erneut seine künstlerische Vielseitigkeit.

Zum ersten Mal auch mit E-Bass zu hören, geht er seinen Weg als Sänger und Songwriter konsequent weiter, vertraut mehr noch als zuvor auf die Wirkung seiner Stimme. Wer ihn bereits live gesehen hat, der weiß genau: Avishai Cohens Konzerte sind pure Magie.

Ziggy Marley besitzt bereits acht Grammies

Mit Bob und Rita Marleys ältestem Sohn Ziggy kommt am 16. Juli der vermutliche beste Sachwalter der Musik seines Vaters. Als eigenständiger Künstler bleibt er dem Reggae und seiner Weiterentwicklung treu. Acht Grammies bestätigen seinen Weg.

Gleich drei herausragende Künstler und Formationen aus Afrika bringt die zweite Programmstaffel zum "Zeltival". Die charismatische wie energiegeladene Singer-Songwriterin und Schauspielerin Fatoumata Diawara aus Mali eröffnet am Freitag, 29. Juni, das "Zeltival", an dessen Ende am Sonntag, 5. August die westafrikanische Tuareg-Band Imarhan steht.

Maxïmo Park komplettieren das "Zeltival"-Line-Up

Am Samstag, 28. Juli, bringt die senegalesische Afro-Hip-Hop-Formation Daara J mit dem in seiner Wahlheimat Paris lebenden Faada Freddy einen der hervorstechendsten und angesagtesten Sänger von Soul, Jazz und R&B der letzten Jahre zum Sommerfestival des Kulturzentrums Tollhaus.

Die britischen Indie-Gitarren-Rocker Maxïmo Park am 3. August und die auf Hip-Hop für Kinder spezialisierte deutsche Band Deine Freunde am 4. August komplettieren vorläufig das "Zeltival"-Line-Up, das in den kommenden Wochen noch um die eine oder andere Überraschungen bereichert werden dürfte.

Während das "Zeltival"-Konzert mit Jeff Beck seit Wochen ausverkauft ist, werden allmählich auch die Karten für die Auftritte von Melody Gardot, Michael Mittermeier und das Projekt Süden mit Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer knapp. Für sämtliche Veranstaltungen gibt es Infos und Tickets unter www.zeltival.de.

Termin: 29. Juni bis 5. August, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.zeltival.de