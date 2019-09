vor 52 Minuten Toby Frei Karlsruhe Zeitgenössischer Zirkus Deluxe: Atoll-Festival im Tollhaus feiert 2019 bereits Vierjähriges!

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Das Tollhaus gehört mittlerweile zu den besten Adressen überhaupt, was Neuen und Zeitgenössischen Zirkus betrifft. 2019 jährt sich das Atoll-Festival bereits zum vierten Mal, dieses zieht Fans und Liebhaber aus aller Welt an - und das ist auch tatsächlich so gemeint!