Zum Jahresbeginn blickt das Zentrum für Kunst und Medien mit 8.314 Besuchern auf einen gelungenen "Tag der offenen Tür" zurück, so die Macher des ZKM in einer Pressemitteilung.

Der thematische Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf dem Ausstellungsexperiment "Open Codes. Leben in digitalen Welten": Ob ein eigenes Robot-Kunstwerk mit Calliope Mini programmieren, Hologramme selber basteln oder gemeinsames Löten mit Entropia und dem FabLab e.V. – die Workshops in "Open Codes" wurden ebenso positiv aufgenommen wie der Instawalk in der Ausstellung "Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre" oder die Podiumsdiskussion "Alles in der Cloud? Chancen und Risiken der Digitalisierung".

Tag der offenen Tür im ZKM 2018, Teil 1 Alle Bilder

Tag der offenen Tür im ZKM 2018, Teil 2 Alle Bilder

Mit "Open Codes. Leben in digitalen Welten" (zu sehen bis 5. August) sowie den vorgeschalteten Werk- und Überblicksschauen zu zentralen Positionen, welche die Medienrevolutionen in der Kunst eingeleitet haben, verzeichnete das ZKM 2017 wieder eine überaus positive Publikumsresonanz. Auch die Produktionen des ZKM in der Stadt wie die Schlosslichtspiele oder die weltweiten Wanderausstellungen, die das ZKM gemeinsam mit dem Goethe-Institut realisiert, fanden großen Anklang.

www.zkm.de