Die Klassische Philharmonie Bonn konzertiert mit ihrer beliebten "Wiener-Klassik"-Reihe am 6. März zum Saisonabschluss in der Karlsruher Schwarzwaldhalle.

In ihrer Funktion als internationale Orchesterakademie wird das Orchester bei diesem Konzert von dem gerade 18-jährigen Geiger Ziyu He begleitet, der bei dem jüngsten Internationalen Mozartwettbewerb der Universität Mozarteum Salzburg den ersten Preis gewinnen konnte. Gemeinsam werden sie Beethovens beliebtes und höchst anspruchsvolles Violinkonzert spielen.

Das Konzert beginnt zunächst mit Mendelssohns Ouvertüre zum "Märchen von der schönen Melusine". Die Ouvertüren des Meisters haben Namen, die den Hörer leiten und lenken. So auch bei dem "Märchen", das ein traumhaft schönes Stück illustrierender Musik darstellt. Hier zeigt Mendelssohn seine Erfahrung mit den Mitteln eines romantischen Orchesters. Die düstere Einleitung zeichnet die Qual der Unterdrückung der Niederlande durch Alba. Wilder Aufruhr führt zum Sieg. Das Schluss-Allegro feiert die gewonnene Freiheit.

Im Zentrum des Abends steht Beethovens Violinkonzert

Im Zentrum des Abends steht dann Beethovens Violinkonzert, das einzige Konzert dieser Gattung, das der Komponist schrieb. Das Konzert ist bei fast allen Musikern ein nie zu bezwingender Berg, denn hier sind musikalische Fehler wie Regelverstöße. Die Intonation muss makellos sein und ein hervorragendes Instrument ist Grundvoraussetzung. Dieses Konzert ist nichts für Angsthasen.

Der junge Solist ist Ziyu He, der in seinem jungen Alter schon auf beachtliche Erfolge zurückblicken kann. So gewann er beispielsweise den Eurovision Young Musicians Wettbewerb 2014, den Yehudi Menuhin Wettbewerb 2016 in London und den jüngsten Internationalen Mozartwettbewerb der Universität Mozarteum Salzburg. Bei dieser Begabung ist es nicht verwunderlich, dass er bereits etliche Konzerte in Europa, Asien und den USA gab, bei dem er mit solch renommierten Orchestern wie den Wiener Philharmonikern oder dem China Philharmonic Orchestra spielte.

Empfehlenswert ist die persönliche Einführung

Das Konzert schließt mit Max Regers Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart op. 132. Reger ist Bewahrer der Tradition und Wegbereiter des Neuen. Hier in einer Reminiszenz an Mozarts A-Dur-Klaviersonate. Die Fuge gilt seit jeher als Zeichen hoher Kunst.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Empfehlenswert ist die persönliche Einführung voll rheinischem Charme durch Chefdirigent Heribert Beissel um 19.15 Uhr. Eintrittskarten sind bei eventim.de (01806/570070) sowie allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen unter www.klassische-philharmonie-bonn.de.

Termin: Dienstag, 6. März, 20 Uhr (Beginn), Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

