Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Die Durlacher Filmwoche hat sich als cineastisches Event längst etabliert, 2018 findet das Festival bereits zum vierten Mal (in der Orgelfabrik Durlach) statt.

Liebe Film-Freunde,

Regisseur Fatih Akin ist ein Meister seines Fachs, und auch Actrice Diane Kruger zeigt im explosiven Drama "Aus dem Nichts" (9. Oktober, 20 Uhr), was sie schauspielerisch drauf hat. Dazu die deutschen Charakterdarsteller Denis Moschitto und Ulrich Turkur und fertig ist das Meisterwerk. Übrigens 2018 "Golden-Globe"-prämiert und (auch deswegen) extrem sehenswert!

"Wunder" (10. Oktober, 20 Uhr) ist ein sensibler und berührender Film über einen Jungen namens "Auggie" (Jacob Tremblay), der es aufgrund eines seltenen Gen-Defekts wahrlich nicht leicht hat im Leben. Ein tolles und vor allem emotionales Stück Kino! Auch Julia Roberts und Owen Wilson machen als Eltern des Heranwachsenden schauspielerisch einen wunderbaren Job.

"Only Lovers Left Alive" - typisch Jim Jarmusch!

Wenn man Jim Jarmusch heißt, kann man eigentlich nichts falsch machen. So trieft auch sein 2013er-Werk "Only Lovers Left Alive" (übrigens kongenial besetzt mit Tilda Swinton und dem viel zu früh verstorbenen John Hurt) vor schwarzem Humor - eben typisch Jarmusch. Das romantische Filmdrama (11. Oktober, 20 Uhr) erhielt 2013 bei den Filmfestspielen in Cannes die "Goldene Palme".

Die spritzige Gesellschaftssatire "The Square" (12. Oktober, 20 Uhr) war 2018 sowohl für den "Oscar" als auch die "Golden Globe Awards" als "Bester fremdsprachlicher Film" nominiert und ist das Erzeugnis einer europäischen Koproduktion, die satte 142 Minuten dauert. Wie auch der Akin-Streich "Aus dem Nichts" wurde der Film im Mai 2017 in Cannes uraufgeführt.

Marie Bäumer überragend als Romy Schneider

Das US-amerikanische Filmdrama "Lion" (13. Oktober, 20 Uhr) stellt die Verfilmung einer wahren Begebenheit in Indien dar. Auch hier große Weihen: Bei der "Oscar"-Verleihung 2017 wurde der berührende Film mit dem Untertitel "Der lange Weg nach Hause" allein in sechs Kategorien nominiert, unter anderem als "Bester Film". By The Way: Die stets grazile Nicole Kidman ist auch dabei.

"3 Tage in Quiberon" ( 14. Oktober, 20 Uhr) ist ein echter Edelstein mit einer überragenden Marie Bäumer als charismatische Romy Schneider. Die Verfilmung über eine wahre Begebenheit im Leben der internationalen Schauspielerin holte bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2018 allein sieben Auszeichnungen - einer der beeindruckendsten Streifen aus 2018!

Genau 99 Sitzplätze warten auf Besucher

Die Orgelfabrik wird in der Zeit der Filmwoche wieder zum Durlacher Kinosaal verwandelt. Genau 99 Sitzplätze warten auf Besucher, die unterhaltsame Kinoabende erleben wollen. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn.

Nach allen Aufführungen stehen Organisator und Filmemacher Serdar Dogan sowie sein Team von Sidekick Pictures den Besuchern für einen Diskussionsaustausch zur Verfügung. Vorverkaufskarten (5 Euro pro Stück) sind in der Buchhandlung "Der Rabe" in der Pfinztalstraße 60 (0721/9400140) erhältlich.

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: 9. bis 14. Oktober, Orgelfabrik Durlach, Karlsruhe-Durlach

Homepage der Orgelfabrik Durlach