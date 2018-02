Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Ich habe kürzlich bei 3sat ein Live-Konzert von Rammstein im Madison Square Garden zu New York gesehen - und war perplex, wie gut (vor allem instrumental) die Jungs sind!

Liebe Rammstein-/Stahlzeit-Fans,

man kann von diesen musikalischen Bulldozern halten, was man will, aber sie besetzen eine ganz spezielle Nische - und das überaus erfolgreich! Gerade (und nicht nur) in den Vereinigten Staaten sind Rammstein echte Weltstars, man liest das nicht nur an den Verkaufszahlen ab; Konzerte sind innerhalb von Stunden ausverkauft!

Beschränken wir uns mal rein aufs Musikalische, das sollte (hoffentlich) für sich sprechen. Denn: Über diffzile (textliche) Inhalte kann und muss man streiten, wenn man über Rammstein spricht, keine Frage.

Nun zu Stahlzeit. Sie gelten als bestes Rammstein-Tribute überhaupt und sind beileibe nicht nur Epigonen - wer sie schon live erlebt hat, weiß, wie nahe sie dran sind am Phänomen Rammstein. Das bedeutet: Brachialer Sound, raue Attitüde und das (sprichwörliche und so typische) Spiel mit dem Feuer!

Tickets gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, BadnerHalle, Rastatt

www.foerderkreis-kultur.de

www.stahlzeit.com