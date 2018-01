Die Volksschauspiele Ötigheim haben die nächste Marke in Sachen Vorverkauf zum Theatersommer 2018 geknackt: 50.000 Karten sind nun für die im Juni beginnende Spielzeit verkauft.

Ab dem heutigen Dienstag können die Karten für das "vielseitige" Programm nicht nur online über www.volksschauspiele.de, sondern auch telefonisch unter 07222/968790 oder am Ticketschalter in der Ötigheimer Kirchstraße 5 erworben werden.

Geschäftsführer Marc Moll: "Wir sind von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr erreichbar und freuen uns über zahlreiche Anrufer." Besonders diejenigen, die sich für die diesjährige Neuproduktion der Volksschauspiele, die Operette "Der Vogelhändler", interessieren, müssen sich sputen: Hier sind schon 72 Prozent aller Karten verkauft.

Ab 9. Januar sind Karten auch telefonisch bestellbar

Aber auch die anderen Angebote sind bereits gut nachgefragt: "Das Schauspiel nach Umberto Ecos 'Der Name der Rose' steht bei 40 Prozent, die Wiederaufnahme von 'Dschungelbuch – Das Musical' bei 50 Prozent, die Festlichen Konzerte – 2018 unter dem Motto 'Last Night Of The Proms' – sind bereits zu 65 Prozent verkauft," ergänzt Moll und hofft auf weiterhin gute Entwicklung.

www.volksschauspiele.de