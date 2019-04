30 Jahre ZKM - was für eine Erfolgsgeschichte! (Insbesondere) unter Peter Weibel hat sich das Zentrum für Kunst und Medien zu einer weltweit beachteten und respektierten Kunst- und Kultur-Institution entwickelt - und feiert vom 5. bis 7. April mit einem Jubiläumswochenende mit ihren Besuchern und auch sich selbst!

Passend dazu eröffnet am Freitagabend die Ausstellung "Negativer Raum. Skulptur und Installation im 20. und 21. Jahrhundert". Zusätzlich stehen kostenlose Führungen, Gespräche, Workshops, ein Vortrag und ein Konzert auf dem Programm.

Am Samstag können Besucher den Negativen Raum mit Künstlergesprächen und Kuratorenführungen in der Ausstellung erkunden. Außerdem werden im Kubus die "Skulpturalen Aspekte in der Lautsprechermusik" präsentiert, mit einem Vortrag von Gerriet K. Sharma und anschließendem Konzert.

Am Sonntag feiern die Macher unter dem Motto "Celebrating Open Codes" mit Führungen und Workshops die Verlängerung der erfolgreichen Ausstellung "Open Codes" (bis 2. Juni 2019). Mit auf dem Programm stehen Führungen durch alle Ausstellungen, ein Upcycling-Workshop, ein Ping-Pong-Turnier und ein Flohmarkt.

Termin: 5. (19 Uhr) bis 7. April (18 Uhr), ZKM, Karlsruhe