vor 2 Stunden Toby Frei Karlsruhe Trick Of The Tail: Hochklassiges Genesis-Tribute im Substage

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: "A Trick Of The Tail" hieß eine überragende Platte von Genesis in den 1970ern, und genau deswegen heißt dieses energetische Projekt auch so.