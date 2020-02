vor 19 Minuten Toby Frei Karlsruhe Tobys Kultur-Tipp: No Sugar, No Cream im Tollhaus - eine musikalische Wucht!

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Ja, sie sind unsere Lieblinge, keine Frage, die Americana-Freunde von No Sugar, No Cream sind einfach eine tolle Band mit dem gewissen musikalischen Etwas, was sie mittlerweile auch über die Region hinaus qualifiziert.