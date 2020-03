Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Branford Marsalis ist einer der besten Jazzer überhaupt, man kann hier wahrlich von einer lebenden Legende sprechen. Dass der Saxphonist nun zum Zeltival kommt, ist für (Karlsruher) Freistilfreunde natürlich phänomenal.

Liebe Jazz-Fans!

wir sind noch früh im Jahr, trotzdem kann man hier schon mal einen Sommer-Tipp aussprechen: Branford Marsalis kommt Mitte des Jahres mit seinem Quartet ins Tollhaus - was für eine tolle Nachricht! Die Macher schaffen es einfach immer wieder, Hochkaräter zum Zeltival zu locken und so auch überregionales Publikum anzuziehen.

Erstaunlich ist, dass die gesamte, vielköpfige Marsalis-Familie brillante Musiker umfasst, am hellsten (neben dem brillanten Trompeter Wynton) leuchtet aber Branfords Name. Der stilvolle 59-Jährige beherrscht sein Instrument natürlich könnerhaft, hat eine wunderbare Klangfarbe, spielt anspruchsvollen und doch melodiösen Jazz, darauf können sich viele Hörer einigen.

Immer wieder durchdringt dabei der Blues die Musik Marsalis', klar, das ist der Ursprung und die Wurzel aller amerikanischen Musik. Der Komponist Marsalis zeigt indes aber auch keine Scheuklappen, hat neben Rock auch schon mit Hip-Hop experimentiert.

Natürlich kennt der Künstler aber seine Wurzeln, klar, als Geborener der Jazz- und Roots-Metropole New Orleans, auch "The Big Easy" genannt. "An Evening With Branford Marsalis" ist die Veranstaltung im Tollhaus übertitelt, und man sollte sich sputen, die Karten für den Gig werden fix vergriffen sein - der Vorverkauf für den Zeltival-Abend läuft.

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Dienstag, 17. Juli, 20.30 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe