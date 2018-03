vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Thursday Groove! DJ Seven Davis Jr. legt in der Monk Bar auf

Und wieder lotst Shahrokh Dini einen namhaften DJ nach Karlsruhe in seine schöne Monk Bar. Diesmal ist es Seven Davis Jr. aus den Vereinigten Staaten, der bei seiner Reise auch in der Fächerstadt Station macht.