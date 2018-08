In gut einem Monat ist es soweit, und es ist ein kleines Jubiläum, wenn die Stadt Karlsruhe am Sonntag, 9. September, zum 20. Mal am europaweit begangenen "Tag des offenen Denkmals" teilnimmt.

"Entdecken, was uns verbindet" ist das Motto des Tages, der zudem auch ein Beitrag Deutschlands zum Europäischen Kulturerbejahr ist. Zu entdecken gibt es in Karlsruhe trotz der relativ jungen Geschichte Einiges. Darum öffnen nun am letzten Tag der Sommerferien über 60 Denkmale in 22 Stadtteilen ihre Pforten - so viele wie nie zuvor. Manche zum einzigen Mal im Jahr. Viele gewähren auch mit speziellen Führungen einzigartige Blicke hinter die Fassaden und erzählen Geschichten rund um die Orte.

Beispielsweise bei der Führung zum Karlsruher Marktplatz, die unter dem Titel "Ein Platz, der alle verbindet: Wie die Karlsruher mit ihrem Marktplatz umgingen und umgehen" steht. Auch das Rote Haus, ein ehemaliges Gebäude des Rüppurrer Schlosses, bietet ein tolles Programm mit vielen Vorträgen und Workshops. Für die Ohren gibt es die "Orgelspaziergänge".

Umfangreiches Programmheft liegt ab sofort aus

Auf einem Rundgang kann so immer zur vollen Stunde in vielen Karlsruher Kirchen jeweils ein Orgelkonzert gehört werden. Zu sehen gibt es aber auch denkmalgeschützte Wohnhäuser, Kirchtürme und Verwaltungsgebäude. Auch das Badische Landesmuseum, die Staatliche Kunsthalle und das ZKM empfangen die denkmalbegeisterte Öffentlichkeit. Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche Bewirtungsangebote, Aktionen für Kinder, Fahrten mit dem Dampfzug oder dem HopOn/HopOff-Bus und vielem mehr.

Für einen genauen Überblick sorgt das Programmheft, das im Rathaus, bei der Tourist-Information, in den Flyerständern der City Initiative Karlsruhe (CIK), bei den Akteuren und an rund 700 weiteren Stellen in Karlsruhe und der KulturRegion ausliegt. Auf zwei Extraseiten finden sich dort auch noch Highlights aus acht Städten und Gemeinden der KulturRegion Karlsruhe, die in diesem Jahr erstmals als Partner mit dabei ist, ebenso wie die Oberrheinkonferenz und das Forum Recht.

Gerade letzteres soll auch zukünftig ein Ort sein, an dem das Recht, das unsere Gesellschaft verbindet, erlebbar ist. Online ist das Programmheft über www.karlsruhe-event.de abrufbar. Perfekt also, um eine individuelle Tour am "Tag des offenen Denkmals" planen zu können. Dort findet sich auch ein Link zum mobilen Führer, der die nächstgelegenen Denkmale anzeigt. Ausgestattet ist er mit ausführlichen Texten, Bildern und Infos zu Führungen sowie Anfahrtswegen und Entfernungen.

Zum Ausklang des langen Tages bieten sich dann die Schlosslichtspiele Karlsruhe an, die an diesem Abend ihr Finale feiern.

Termin: Sonntag, 9. September, diverse Veranstaltungsorte, Karlsruhe

www.karlsruhe-event.de

www.tag-des-offenen-denkmals.de