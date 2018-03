vor 10 Stunden Karlsruhe Spurensuche in Karlsruhe: SWR-Doku rückt Landesmuseum in den Fokus

Moderator Thomas Niemietz begibt sich auf Spurensuche in der Geschichte des Südwestens. In der Doku macht er sich auf in die Welt, die hinter den schön präsentierten Vitrinen im Badischen Landesmuseum verborgen liegt. Denn hier lagern wahre Schätze, die teilweise noch unerforscht sind.