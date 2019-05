Elliott Landy ist eine echte Legende auf dem internationalen Fotografen-Parkett. Zum 50-jährigen Jubiläum des legendären Woodstock-Festivals zeigt Karlsruhe die berühmten Fotografien des Woodstock-Fotografen, die um die Welt gingen und das Bild des Festivals prägten - und zwar nicht im Museum, sondern in vielfältiger und außergewöhnlicher Weise in der Fächerstadt.

Das legendäre Musikfestival Woodstock, das im Sommer 1969 als Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung in die Geschichte einging, macht in diesem Sommer Station im Badischen.

Dass die Gründer-Ideale von Toleranz und Vielfalt in der Fächerstadt bis zur Gegenwart gelebt werden, zeigt sich jedes Jahr bei den vielen friedlichen und bunten Großveranstaltungen, die in Karlsruhe nicht bloß Massenunterhaltung sind, sondern gelebtes und gefeiertes Miteinander aller. "So ist Karlsruhe der ideale Ort, um den 50. Jahrestag des Woodstock-Festivals auf ganz besondere Weise zu begehen."

Bei Das Fest, den Schlosslichtspielen und in der Innenstadt werden die berühmten Fotografien des Woodstock-Fotografen Landy in verschiedensten Formen zu sehen sein und "Karlsruhe in eine Open Air-Ausstellung verwandeln, die das Flair von Woodstock spür- und erlebbar machen soll", heißt es in einer Pressemeldung.

Von Woodstock und vom "badischen Woodstöckle"

Parallel zu den Schlosslichtspielen beteiligt sich auch der Karlsruher Einzelhandel am Woodstock-Jubiläum. Mit großformatigen Bildern in den Geschäften, passender Schaufenstergestaltung und einem großen Event-Wochenende am 16. und 17. August mit Kleinkunst, Musikern und Walking Acts holen die Händler Woodstock in die Innenstadt und wollen so eine enge Verbindung von der Einkaufsmeile zu den allabendlichen Erlebnissen am Schloss herstellen.

Los geht es im Juli bei Das Fest, das auf eine 35-jährige Festivaltradition zurückblicken kann und im Volksmund längst auch den liebevollen Beinamen "badisches Woodstöckle" trägt. Mit einem Nachbau der ikonischen Woodstock-Bühne auf dem Fest-Gelände (statt der DJ-Bühne!) wird Das Fest vom 19. bis 21. Juli der "Mutter aller Festivals" zum Fünfzigsten angemessen Tribut zollen und den "Spirit Of Woodstock" in der Günther-Klotz-Anlage aufleben lassen.

50 Jahre Woodstock – die Legende kommt nach Karlsruhe

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe transportieren die Woodstock-Fotografien vom analogen ins digitale Zeitalter. Bei den diesjährigen Schlosslichtspielen, die unter dem Motto "Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate Comes Late – Love Comes First." stehen, werden ausgewählte Bilder in einer neuen Show verarbeitet und sollen den Geist und das Flair des Woodstock-Festivals vor dem Karlsruher Schloss lebendig werden lassen.

Peter Weibel, künstlerisch-wissenschaftlicher Vorstand des ZKM und Kurator der Schlosslichtspiele, erläutert, was die Besucher erwartet: "Der Schlossgarten soll sich in einen Garten Eden verwandeln. Der Sommer der Liebe und des Lebens ist einer der utopischen Momente, die in der Geschichte der Menschheit immer wieder kehren – ein Leben in Liebe, Frieden und Freiheit, wie einst am See Genezareth."