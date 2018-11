Sing-Along-Kino-Event: ka-news verlost exklusive Tickets für "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" im Filmpalast

Man kommt (speziell als Familie) gar nicht um diesen Animationsfilm herum, übrigens der erfolgreichste aller Zeiten seiner Art. Vor allem Heranwachsende sind seit Jahren begeisterte Fans dieses "unverfrorenen" Spektakels.

Der Film erzählt die Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna, die sich - begleitet von dem schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven - auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Arendelle im ewigen Winter gefangen halten.

In einem spannenden Rennen um die Rettung des Königreichs ringen Anna und Kristoff nicht nur mit den Naturelementen, sie begegnen auch mystischen Trollen und dem urkomischen Schneemann Olaf, der zu einem unverzichtbaren Begleiter auf ihrer Reise wird.

Mitsingen ist absolut erwünscht!

Sing-Along bedeutet übrigens, das Mitsingen (aus voller Kehle) ist absolut erwünscht. Für die Kleinen ist es schlicht das Größte, diesen Streifen zu sehen, viele können den Film auch fehlerlos mitsingen. Damit auch alle richtig mit dabei sein können, wird das Werk in einer Karaoke-Version gezeigt. Das vorweihnachtliche Event wird durch ein Rahmenprogramm für Kinder in den Kinos ergänzt, bei dem sich die Kleinen an Maltischen, beim Kinderschminken und Zöpfeflechten "austoben" können.

ka-news verlost 5 x 4 Tickets für den Film "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren". Der Clou ist: Man kann die Karten für diese exklusive (Familien-)Veranstaltung nicht kaufen, sondern nur gewinnen! Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 22. November, 15 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Sonntag, 25. November, Filmpalast am ZKM, Karlsruhe

www.filmpalast.net