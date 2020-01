vor 29 Minuten Toby Frei Karlsruhe Selig machen selig! Die legendäre Hamburger Deutsch-Rock-Band gastiert Mitte März im Tollhaus

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Es sind einfach schöne und selige Erinnerungen an die (frühe) Jugend, Stehblues tanzen und so. Und Selig waren musiktechnisch mit "Ohne dich", ihrer Teenie-Hit-Ballade, stets mit dabei. Ach ja!