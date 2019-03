Für ihr herausragendes Livemusikprogramm haben mit dem Jazzclub und P8 - Panorama gleich zwei Karlsruher Spielstätten den Bundesmusikpreis "Applaus 2018" der Initiative Musik erhalten.

Die Auszeichnungen sind mit 20.000 Euro für den Panorama e.V. und 7.500 Euro für den renommierten Jazzclub verbunden. "Ich freue mich über die großartige Auszeichnung", so Kulturamtsleiterin Susanne Asche in ihren Glückwunschschreiben an die beiden Kulturvereine. Damit erfahre deren wichtige kulturelle Arbeit neben der institutionellen Förderung durch die Stadt Karlsruhe auch auf Bundesebene Wertschätzung, hofft Asche, und dass "ihr Engagement dadurch noch mehr beflügelt wird."