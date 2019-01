In über 40-jähriger Tradition beleben die Schlossfestspiele mit Künstlern aus ganz Europa Ettlingens Innenstadt mit theatralem, schwungvollem Leben. Seit Bestehen der Festspiele entstanden Freundschaften durch die Vermietung und das zur Verfügung stellen von leerstehenden Wohnungen und Zimmern.

Auch 2019 halten die Schlossfestspiele an guten alten Traditionen fest, die Ensemble-Mitglieder bei der Wohnungs- und Zimmersuche zu unterstützen und starten hiermit diesen Aufruf: "Sie möchten die Schlossfestspiele unterstützen und interessante Menschen kennenlernen? Steht bei Ihnen eine

Wohnung oder ein Zimmer, auch nur vorübergehend, frei? Dann freuen wir uns über Ihre baldige Rückmeldung", so die Macher. Interessierte können sich per Mail oder telefonisch bei Katja Speck unter info@schlossfestspiele-ettlingen.de oder 07243/101531 melden.