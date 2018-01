Die letzten Monate waren turbulent für das Sandkorn-Theater, so langsam scheint aber alles in die Spur zu kommen. ka-news-Kulturredakteur Toby Frei hat mit dem (neuen) Künstlerischen Leiter des Sandkorn-Theaters, Erik Rastetter, gesprochen und neue Eindrücke gesammelt.

Die Sandkorn-Gesellschafter Ullrich Eidenmüller, Günter Knappe, Erik Rastetter und Martin Wacker sehen sich auf einem guten Weg, da war aber auch viel (Hand-)Arbeit dahinter. Am Abend des 10. Januars war Premiere mit dem Sandkorn-Kabarett "Wir schaffen das!", und ob alle ob des Starts des Programms zufrieden waren, zeigte sich im aktuellen Gespräch.

Rastetter selbst war glücklich mit dem Premieren-Abend, "alles lief glatt" (obwohl sich Akteur Markus Kapp kurz vor Beginn leicht verletzte) und die Reaktionen und Eindrücke des Premieren-Publikums waren "sehr schön". Ein guter Start!

Stadt unterstützt Sandkorn-Theater mit 240.000 Euro pro Jahr

Gefragt nach der Rekonvaleszenz des Theaters, zeigte sich Rastetter realistisch: "Die ersten drei Monate waren davon geprägt, Grundstrukturen und Arbeitsgrundlagen herzustellen, und natürlich auch, um das zukünftige Programm auf den Weg zu bringen". Die Resonanz (den Ticketvorverkauf mitgedacht, der "guten Anklang" findet) des Publikums sei im Übrigen gut.

Kurz zu den Zahlen: Ohne Zuschüsse "geht's noch nicht", so Rastetter, die Stadt unterstützt das Sandkorn-Theater mit 240.000 Euro pro Jahr, das Land steuert rund 120.000 Euro jährlich bei. "Der Rest", so Rastetter ganz offen, "muss selbst erwirtschaft werden!" Augenzwinkernd die Frage, ob programmatisch auch zukünftig "Sandkorn-Klassiker" (wie Rastetter & Wacker) angedacht sind, versichert Rastetter: "Wir wollen und werden weitermachen, aber auch Schmankerl wie ein 'Dada-Abend' sind geplant", so Rastetter, "soviel kann ich verraten!"

Rastetter: "Wollen DAS Kleinkunstzentrum der Stadt sein"

Der Künstlerische Leiter des Sandkorns betont: "Wir wollen das Kleinkunstzentrum in der (West-)Stadt sein und bleiben, ein Faktor und echte Säule in der Kulturlandschaft von Karlsruhe. Zudem wollen wir eventuell bald einen Kleinkunstpreis ausloben."

Auch wolle man sich weiterhin dem Auftrag einer "sozialen Schnittstelle" verschreiben und Projekte wie "Die Spinner!" oder den Jugendclub definitiv im Portfolio des Sandkorns behalten. "Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, dass wir eigene Inhalte und Stoffe entwickeln, wir verstehen uns als Theatermanufaktur, denn Theater ist erlerntes Handwerk!", so Rastetter abschließend.

www.sandkorn-theater.de