Rock'n'Roll At Its Best: Reindeers bespielen wieder die Region

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Die Karlsruher Rock'n'Roll-Heroen Reindeers sind wieder musikalisch in der Region unterwegs - und das gleich mehrfach.

Liebe Rock'n'Roll-Fans,

los geht's am 22. September im Bistro Le Journal in der Karlstraße 46, 21 Uhr ist Beginn des Gigs. Eintritt ist frei - die Reindeers treten hier übrigens in kleiner 50's-Formation auf. Am 6. Oktober ist das Café Emaille in der Kaiserstraße 142 Ort des rockigen Geschehens, um 21 Uhr startet die Reindeers-Sause.

Ein paar Tage danach, am 13. Oktober, scharen sich Reindeers in der Dorfschänke (im Dörfle Am Künstlerhaus 33) beim großen Dirty-Old-Town-Festival-Rumble zusammen, das Konzert startet um 21 Uhr. Schließlich gibt's am 28. Oktober die volle Rock'n'Roll-Ladung im Ettlinger Vogelbräu, der Termin ist ein klassischer Frühschoppen und fängt deshalb bereits um 11 Uhr an.

Reindeers bereichern schon seit vielen Jahren die musikalische Szene in Karlsruhe und sind dabei ihrem Stil und ihrer stimmungsvollen Mucke immer treu geblieben - und peu à peu immer besser geworden! Da sollte doch terminlich für jeden klassischen Rock'n'Roll-Fan etwas dabei sein!

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

www.reindeers.de