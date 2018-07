20.06.2018 15:05 Wien Peter Weibel Preisträger des Österreichischen Kunstpreises

Der Chef des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe, Peter Weibel, gehört zu den Preisträgern des Österreichischen Kunstpreises 2017. Das teilte am Mittwoch die Jury in Wien mit.