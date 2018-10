"Panzer, ich begrüße Sie!" - so fangen viele seiner Telefonstreiche an und sein Markenzeichen ist, neben seinen Blümchenhemden, sein Sprechfehler. Nun kommt der Comedian erneut nach Karlsruhe. Mit im Gepäck hat er seine neue Show "Glücksritter...vom Pech verfolgt". Er freut sich schon, wieder in der Fächerstadt zu sein. ka-news hat mit dem sympathischen Künstler gesprochen.

Sie waren 2017 das letzte Mal im schönen Karlsruhe, was ist Ihnen von der Stadt noch in Erinnerung geblieben?

Da ich meistens nicht wirklich die Zeit finde, mir eine Tour-Stadt anzusehen, ist es hauptsächlich das Publikum, das mir in Erinnerung bleibt. Und das war sensationell.

Können Sie sich dieses Mal in Karlsruhe umschauen, habe Sie dazu überhaupt die Zeit, um sich einen Eindruck der Stadt zu verschaffen, in der Sie am Abend einen Auftritt haben?

In der Regel komme ich ja erst kurz vor dem Auftritt an und habe dann keine Zeit mehr, die Stadt zu erkunden. Ich muss mich ja noch für Euch in Schale werfen. Brille putzen, Blümchenhemd an... Dann geht es auch schon ab auf die Bühne.

Wie ist das Karlsruher Publikum im Vergleich zu anderen Zuschauern?

Es ist wirklich so, dass es Orte gibt, da muss das Publikum erst ein bisschen warm werden, bevor es sich dann wegschmeißt vor Lachen. Bei Euch wird schon von Anfang an so viel und laut gelacht, dass ich immer Angst um Eure Stimme habe. Halspastillen einstecken, Freunde! Wir werden nämlich so richtig Spaß haben.

Gehen Sie in Ihren Shows auch auf das Publikum ein, etwa wenn es eine "Fehde" mit einer anderen Stadt gibt, dass sie das Publikum ein bisschen anstacheln? Dazu eignet sich Karlsruhe nämlich hervorragend - Stichwort Baden vs. Schwaben...

Wir werden sehen... (lacht)

Wie viel Paul Panzer steckt in Dieter Tappert und umgekehrt?

Der Paul ist schon ein Teil vom Dieter. Und andersherum. In unseren Themen sind wir deckungsgleich. Der Paul ist allerdings viel frecher und sagt schon mal Sachen, die der Dieter nie sagen würde. Der ist nämlich gut erzogen.

Wie schwierig ist es, immer in die Rolle reinzukommen? Gibt es da ein Ritual, um zu Paul Panzer zu werden?

Blümchenhemd an, Hornbrille auf und der Paul ist da.

Die neue Show heißt "Glücksritter - vom Pech verfolgt" - worauf dürfen sich die Karlsruher Bauchmuskeln freuen?

Auf ganz viel Action! Ich freu' mich jetzt schon drauf. Wir werden uns zusammen auf die Suche nach dem Glück machen. Wie findet man es? Was muss man tun, damit es bleibt? Alles Fragen, die uns alle interessieren. Aber keine Panik! Das klingt zwar philosophisch, schließt das Lachen aber ja nicht aus. Wie auch immer, ich freue mich!