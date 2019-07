Kino ist schon was Tolles, noch schöner, wenn es als Open Air-Erlebnis verabreicht wird! Am 15. Juli startet die Freiluftsaison vorm Schloss Gottesaue - und ka-news-Kulturredakteur Toby Frei empfiehlt seinen Lesern, was Sie im Sommer unbedingt sehen sollten!

Los geht's am 23. Juli mi "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit", und der sowieso schon legendäre Willem Dafoe spielt hier eine der Rollen seines Lebens. Der aus "Platoon" und "Spider-Man" bekannte Mime und der wichtige Regisseur Julian Schnabel machen hier einen großen Job!

Am Tag darauf (24. Juli) gibt es "John Wick: Kapitel 3" zu sehen, sattes Action-Kino, welches Aficionados begeistern dürfte. Hauptdarsteller ist in dieser Reihe einmal mehr Keanu Reeves, der - so scheint es - einfach alles kann, was die Leinwand betrifft.

Jim Jarmusch ist ein großartiger Genre-Regisseur, und mit "The Dead Don't Die" (1. August) ist ihm wieder ein zukünftiger Klassiker gelungen. Die Darstellerriege (unter anderem Bill Murray, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Iggy Pop, Tom Waits und Steve Buscemi) ist eine Klasse für sich, und Jarmusch springt nicht nur auf den aktuellen Zombie-Zug auf, nein, er prägt die Sparte neu!

"Green Book - Eine besondere Freundschaft" (3. August) ist ein beeindruckender, bisweilen komödiantischer Film über ungewohnte Freundschaften, mit beeindruckenden Akteuren, und - By The Way - 2019 "Oscar"-prämiert als "Bester Film". Man kann aus eigener Erfahrung sagen: höchstverdient! Und: Viggo Mortensen ist großartig!

"Bohemian Rhapsody" (10. August) von Regisseur Bryan Singer ist ein wohl austarierter Streifen, eine gelungene Mischung aus Musikfilm, Band-(Semi)-Doku und natürlich brillantem Mercury-Vehikel, dies im überaus positiven Sinne. Queen waren die Götter ihrer Zunft, in ihrer Könnerschaft kaum zu übertreffen; Rami Malek als Freddie Mercury ist eine echte Offenbarung, seine schauspielerische Präsenz beeindruckend. Abschließendes Urteil: "Bohemian Rhapsody" ist ein großartiges Werk, beeindruckend gespielt und toll inszeniert. Hat das Potenzial zum Kult- und vor allem zum zukünftigen Lieblings-Film!

"Once Upon A Time In Hollywood" (23. August) dürfte der nächste Klassiker von Kult-Regisseur Quentin Tarantino werden, zumal (erstmals gemeinsam) die Akteure Leonardo DiCaprio und Brad Pitt mit von der Partie sind. Ein Blockbuster der besseren Sorte, übrigens der insgesamt neunte Streifen von Tarantino Himself!

"A Star Is Born" ist warmherzig, aber auch verzweifelt

Über das künstlerische Werk von Elton John brauchen wir nicht zu reden, oder?! Der Mann ist ein popmusikalisches Genie wie es selten eines gibt. Der großartige wie auch akribische Film "Rocketman" ((24. August)) beleuchtet nun weite Teile der Vita des Musikers und spart wirklich nichts aus. Er ist begnadet, dieser Elton John, ausgestattet mit einem Händchen für die ganz großen Melodien. Für mich persönlich bleibt die erste Single auch die größte: "Your Song" ist nichts weniger als geniale Popmusik!

Vorneweg: Dieser Film hat mir das Herz gebrochen. Und Lady Gaga ist für mich ab sofort die schönste Frau dieser Welt. "A Star Is Born" (7. September) ist ein warmherziger, stets aber auch verzweifelter und empathischer Streifen, der es wagt, tiefe Gefühle auszuloten, er schaut liebevoll auf seine strauchelnden Protagonisten - ein Werk mit fabelhaften Darstellern, intensiv und dräuend, dramatisch, klug und komisch - ein zukünftiger Klassiker!

"Rocky Horror Picture Show" - Open Air-Legende

"Der Konig der Löwen" (12. September) war 1994 ein veritabler Disney-Klassiker, ein Kinderfilm erster Güte, natürlich auch klasse für Erwachsene. Nun kommt die animierte Neuauflage in die Lichtspielhäuser respektive auf die Freiluft-Leinwand, und wenn es in diesem Jahr einen Familientipp gibt, dann ist es dieser hier!

Und wie immer an dieser Stelle: Die "Rocky Horror Picture Show" (natürlich in der englischen Originalversion) steht vor der Tür (15. September) - It's Partytime! Die alljährliche große und kultige Open Air-Abschluss-Sause: Gottesaue Goes Transsilvanien. "Let‘s Dooooo The Time Warp Agaiiiin!" (Reis und Konfetti sind Outdoor leider nicht erlaubt.)

Und jetzt kann man abschließend nur noch eines wünschen: Viel Spaß beim Filmgenuss!

Termin: 19. Juli bis 15. September, Schloss Gottesaue, Karlsruhe