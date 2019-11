vor 2 Stunden Toby Frei Karlsruhe Nur an 2 Tagen: "Lametta" heißt der etwas andere Weihnachtsmarkt - unser Kulturtipp!

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Manchmal ist der reguläre Christkindlesmarkt einfach allzu bekannt, man will mal was anderes in der Vorweihnachtszeit erleben. Da kommt der alternative Design-Lieblings-Weihnachtsmarkt "Lametta" Anfang Dezember im Tollhaus gerade recht.