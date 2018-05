Im Tollhaus "explodierten" am vergangenen Wochenende die Dakh Daughters, im Steinbruch Wilferdingen gab es explosive Kunst zu erleben!

Zum Abschluss der Europäischen Kulturtage 2018 gaben die Dakh Daughters aus der Ukraine im Tollhaus eine Vorstellung - ka-news-Fotograf Jürgen Schurr hielt drauf!

Nits sind eine höchstinteressante, niederländische Band, die einen Welthit hatten ("In The Dutch Mountains"). Am vergangenen Wochenende fanden sie sich zu einem musikalischen Besuch im Tollhaus ein, unser Fotograf Volker Wasserthal war mit der Kamera dabei!

The Nits im Tollhaus Alle Bilder

Es ist eine spezielle Geschichte: Der Karlsruher Künstler David Domjahn stellt Kunstwerke beim Sprengen her. Bei Sprengungen im Steinbruch Wilferdingen stellte er sein Können unter Beweis - Jürgen Schurr fotografierte für uns die außergewöhnliche Aktion.