Neues Format an der HfG: In Karlsruhe gibt's Glühwein zum Programmieren

Die Gulaschprogrammiernacht (GPN), die von Karlsruher Informatikstudenten 2002 ins Leben gerufen wurde, ist inzwischen zu einer der größten Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs gewachsen.

Sie findet jedes Jahr im Mai an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und im ZKM statt. Die Glühweinprogrammiernacht 17 (GlühPN17) startet nun als neues Veranstaltungsformat des Entropia e.V. - Chaos Computer Club Karlsruhe.

In einer gemütlichen und überschaubaren Atmosphäre treffen sich Jung und Alt, Newbie und Experte, um bei winterlichen Getränken und Cookies Ideen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Die dreitägige Veranstaltung startet am Freitag, 24. November, in den Lichthöfen der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) und dauert bis Sonntag, 26. November.

Es geht vor allem um das gemeinsame Programmieren

Es geht vor allem um das gemeinsame Programmieren, Basteln und kreative Schaffen. Und natürlich um den Glühwein – Freiwillige bereiten für alle Teilnehmer Glühwein und andere winterliche Getränke zu. Selbstverständlich gibt es auch genügend Essen. Die "GlühPN17" richtet sich nicht nur an "Digital Natives" oder Nerds, sondern an alle Interessierten.

Sie sieht sich als eine Veranstaltung, die den kreativen Umgang mit Technik und den freien Austausch von Wissen und Erfahrungen, und damit eine Bildung der Teilnehmer, fördert. Sie basiert auf dem gleichen Konzept wie die Gulaschprogrammiernacht: der Eintritt ist frei und es wird um eine Spende gebeten. Die Atmosphäre ist dabei "gemütlich und informell".

Ausführliche Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte hier: www.gluehwe.in.

Termin: 24. bis 26. November, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Karlsruhe

www.hfg-karlsruhe.de