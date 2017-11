Mit Tobias Leppert, der 1979 in Pforzheim geboren wurde, konnte für die Schlossfestspiele Ettlingen ein versierter und spannender neuer Musikalischer Leiter für die Jubiläums-Spielzeit 2018 gewonnen werden.

Er gilt als erfahrener Arrangeur, Komponist und Dirigent, der bereits wertvolle Erfahrungen bei vielen Musical-Produktionen, Konzerten und Opern sammeln konnte. Anfang November unterzeichnete er seinen Vertrag anlässlich von Auditions für die Ettlinger Produktion des Musicals "Chicago", das kommende Saison im Schlosshof aufgeführt werden soll.

Im Alter von zwölf Jahren begann Leppert mit Klavierunterricht und wechselte ein Jahr später zur Orgel. Von 2000 bis 2008 studierte er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main Kirchenmusik und Dirigieren. Zu seinen Lehrern zählten Wojciech Rajski (Dirigieren), Eugen Wangler (Solorepetition) und Daniel Roth (Orgel).

Tobias Leppert war beruflich schon viel unterwegs

Seit 2004 war Tobias Leppert oft Gast bei der Polnischen Kammerphilharmonie Sopot. Im Sommer 2005 dirigierte er bei den internationalen Offenbach Festspielen in Bad Ems. Weitere Verpflichtungen führten ihn unter anderem in die Philharmonie Stettin, die Alte Oper Frankfurt und das Gallustheater Frankfurt. Ab September 2008 war er Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung am Theater Pforzheim und übernahm mit Beginn der Spielzeit 2010/2011 dort die Position des 2. Kapellmeisters.

Seine Aufgaben in Ettlingen werden unter anderem die Einstudierung und die Orchesterleitung des Musicals sowie Komposition von Musik für das Schauspiel und das Kinderstück sein.

