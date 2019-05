vor 31 Minuten Kiel/Karlsruhe Neuer Generalmusikdirektor für das Badische Staatstheater: Georg Fritzsch wechselt von Kiel nach Karlsruhe

Der langjährige Kieler Generalmusikdirektor Georg Fritzsch tritt zur Spielzeit 2020/21 den gleichen Posten am Badischen Staatstheater Karlsruhe an. Fritzsch habe einen Vertrag für vier Jahre unterschrieben, teilte das Kieler Theater am Freitag mit. Der 1963 in Meißen (Sachsen) geborene Musiker war seit 2003 an der Förde tätig. Am Ende der laufenden Saison endet sein Vertrag in Kiel.