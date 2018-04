1968 gab es; vor genau 50 Jahren. Aber gab es die 68er-Generation und gibt es heute noch Alt-68er?

Schließlich müssten die meisten von ihnen inzwischen eine sieben vor der Jahreszahl haben. Diesen und anderen Fragen geht das Sandkorn-Ensemble in seiner neuesten Produktion "1968 - Als der Planet Feuer fing" auf amüsante Weise in einer musikalisch-szenischen Entrümpelung nach. Uraufführung und Premiere ist am Donnerstag, 5. April, 20.15 Uhr, im Sandkorn (Theaterhaus, Kaiserallee 11) nach.

Zur durchaus auch politisch angehauchten Revue gehört vor allem die Musik der Zeit, und die umfasst die Spanne von Heintje bis zu den Beatles und "Hey Jude". In der amüsanten Collage von Günter Knappe und Erik Rastetter geht das Ensemble aber auch der Frage nach, was heute noch von der 68er-Bewegung übrig geblieben ist.

Musikalische Leitung hat Horst Maria Merz inne

So wird ein Stück deutsche und internationale Zeitgeschichte erlebbar, und das unter sehr unterhaltsamen Aspekten, die dennoch auch den notwendigen Tiefgang beinhalten. Auf der Bühne agieren, singen und tanzen in der Inszenierung von Günter Knappe Silvie Fazlija, Patricia Keßler, Horst Maria Merz, Erik Rastetter und Martin Wacker.

Die musikalische Leitung hat Horst Maria Merz inne, der lange Leiter der Schauspielmusik am Badischen Staatstheater war und mit der Neuauflage der "Comedian Harmonists" in weit über 800 Vorstellungen um die Welt tourte. Weitere Aufführungen am Freitag, 6. April, und Donnerstag, 12. April (jeweils 20.15 Uhr).

Termin: Donnerstag, 5. April, 20.15 Uhr, Sandkorn-Theater (Kaiserallee 11), Karlsruhe

www.sandkorn-theater.de