vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Leitung in Karlsruhe: Erste Frau an der Spitze des Staatstheaters

Mit der Österreicherin Nicole Braunger wird erstmals eine Frau Operndirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Sie löst Michael Fichtenholz ab, der von der Spielzeit 2018/19 an die Operndirektion am Opernhaus Zürich leitet.