vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe Neue Frau an der Spitze: Daniela Kreiner übernimmt Chefposten beim Sandkorn-Theater - das sind ihre Ideen

Alles neu macht der April - oder so ähnlich. Fakt ist: Daniela Kreiner ist ab sofort Kaufmännische Geschäftsführerin des Sandkorn-Theaters und tritt (wie geplant) die Nachfolge von Günter Knappe an - der aber als Gesellschafter, Berater und kreativer Kopf erhalten und tätig bleibt. Enge Zusammenarbeit der Sandkorn-Häuser und Verbesserungen bei der Infrastruktur sind einige Punkte, die die neue Chefin angehen will.