Mit dem Titel "ABSICHT" stellen die beiden Künstler Benedikt Forster und Norbert Kiby vom 18. Februar bis 11. März im BBK aus.

Um der Selbstbezogenheit der Kunst des 20. Jahrhunderts und dem Verlust jeglicher Bezüge entgegenzuwirken, nutzen sie die Doppelausstellung explizit als eine Form des Gegenüber, die "Verantwortung"ermöglicht und Reflexion.

Es waren einzelne Bilder, mit denen sich die beiden Maler wechselweise ihre Gedankengänge einsichtig machten. Die Ausstellung "ABSICHT" ist so der Bild gewordene Bericht eines Begriff bildenden Hin-und-hers. Der Ausstellungsraum wird so zum räumlichen Narrativ - zur Ausstellung eines mythischen Sprachraumes um dialogische Malerei. Ihr geht es um die Klärung und Beherrschung von Sprachmitteln so sehr wie um ihr Vermögen, wirksame Zusammenhänge einsichtig ins Bild zu setzen.

Bei aller sorgfältigen Konzentration auf die gegebenen malerischen Mittel vermag diese Malerei auch abzusehen von sich, weiß neben Bild auch viel um Abbild. Sie weiß um ihr Eingebundensein in realen menschlichen Zusammenhang; um kulturellen Kontext.

Beide Künstler betreiben bekennend eine mehrdimensionale Malerei. Ihre Bilder sprechen abstrakt von Malerei und führen konkret in märchenhafte Bildräume, in denen auch mal ein Fliegenpilz auftaucht, ein Rotkäppchen oder Blumenstrauß. Bei aller asketischen Begrifflichkeit erscheinen die Bilder als die Sinne ansprechende Malerei.

Vernissage der Schau ist am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr.

Termin: 18. Februar bis 11. März, Am Künstlerhaus 47, Karlsruhe

www.bbk-karlsruhe.de