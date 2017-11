Nachwuchs-Artisten in Karlsruhe: Junges Zirkus-Ensemble präsentiert "Vielleicht"

MaCompagnie ist eine junge Zirkus-Kompanie, die sich Anfang dieses Jahres zusammen gefunden hat. Zehn Aktive trainieren mehrmals die Woche und haben inzwischen ein komplettes Programm erarbeitet. Nun soll die Show vor Karlsruher Publikum präsentiert werden.

Die Artisten im Alter zwischen 19 und 25 Jahren hätten unterschiedlichste sportliche Hintergründe und würden so eine spannende Mischung aus Zirkus, Artistik, Tanz und Bewegungskunst bilden. Das berichten sie in einer Nachricht an die ka-news-Redaktion.

In der Show mit dem Titel "Vielleicht" gehe es um eben jenes "vielleicht", den fragwürdigen Trend, sich nicht festzulegen, nie zuzusagen, immer ein Hintertürchen offen zu lassen. "Aber steckt diese Eigenschaft nicht in jedem von uns? Wer lässt wen im Stich und welche Freundschaft ist vielleicht wirklich ehrlich?", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Wer die Show sehen möchte, hat die Chance dazu am 24. November (20 Uhr), am 25. November (19 Uhr) und am 26. November 2017 (16 Uhr) im beheizten Zirkuszelt im Otto Dullenkopf-Park, direkt gegenüber dem Schloss Gottesaue.