vor 2 Stunden Baden-Baden Nach schwerer Krankheit: Karlsruher Jazztrompeter Herbert Joos gestorben

Der Jazztrompeter Herbert Joos ist tot. Er starb am frühen Samstagmorgen im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit in einer Baden-Badener Klinik, wie der Komponist und Jazzmusiker Bernd Konrad am Montag sagte.