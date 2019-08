vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Abbau durch städtische Mitarbeiter: Flaches Wasser für Brunnen-Kunstwerk in Karlsruhe gesucht

Das Karlsruher Brunnen-Kunstwerk des Künstlerehepaars Barbara Jäger und OMI Riesterer braucht einen neuen Standort. Es wurde am Mittwoch aus einem Brunnen in der Innenstadt wieder entfernt. Mehrere Medien berichteten darüber. Aus Sicherheitsgründen werde jetzt ein Standort in flacherem Wasser gesucht, sagte Riesterer am Donnerstag. "Wir stehen Gewehr bei Fuß."