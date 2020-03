vor 1 Stunde Graben-Neudorf Musizieren statt Verbrecher jagen: Karlsruher Polizeiorchester spielt in Graben-Neudorf

Am Samstag, 14. März, spielt das Polizeimusikkorps Karlsruhe ab 19.30 Uhr in der Pestalozzihalle Graben-Neudorf. Der Erlös des Konzerts geht an die Polizeistiftung Baden-Württemberg.