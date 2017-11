Auch in diesem Jahr lädt die Stadt Karlsruhe zur Konzertreihe "Musik im Rathaus" mit sechs Konzerten im November und Dezember ein.

Der Bürgersaal des Rathauses am Marktplatz, in dem sonst politische Entscheidungen des Gemeinderats getroffen werden, dient wie in den Jahren zuvor als Konzertsaal. Die Konzerte finden jeweils mittwochs um 18.30 Uhr statt. Auf dem Programm stehen Kammermusik in unterschiedlichen Besetzungen, Lieder und Chansons, Chormusik sowie Jazz.

Zwei Werke geben dem Konzert des Trios Giselle am Mittwoch, 15. November, um 18.30 Uhr Profil: das Klaviertrio D-Dur Nr. 5 von Ludwig van Beethoven sowie Max Regers Klaviertrio e-Moll op. 102 werden Keika Kawashima an der Violine, Cho Rong Bae am Violoncello sowie Sakurako Sawamura am Klavier musizieren.

Einlass ausschließlich mit Einlasskarten möglich

Erst Ende September 2017 für die Interpretation der beiden gewichtigen Kompositionen zu Siegerinnen des 6. Europäischen Kammermusikwettbewerbs Karlsruhe gekürt, freuen sich die Macher, die beiden Japanerinnen und die Koreanerin aus Paris nun erneut in Karlsruhe begrüßen zu dürfen.

Die Einlasskarten für das Konzert des Trio Giselle werden ausgegeben am Montag, 13. November, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, sowie am Dienstag, 14. November, und Mittwoch, 15. November, ab 8 Uhr im Foyer des Rathauses am Marktplatz. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Der Einlass ist ausschließlich mit Einlasskarten möglich.

Termin: Mittwoch, 15. November, 18.30 Uhr, Rathaus am Marktplatz/Bürgersaal, Karlsruhe