Ja, der Sommer kommt - der musikalische jedenfalls! Ende Mai finden gleich drei Open Air-Festivals auf dem Gelände der Messe Karlsruhe statt. Es ist Zeit zu tanzen!

Der Reigen beginnt am 30. Mai mit dem elektronischen Grashüpfer Festival. Mit zum Line-up am Vatertag gehören auch diesmal wieder zahlreiche bekannte Künstler.

Darunter der spanische DJ Paco Osuna oder auch die deutsche DJane Klaudia Gawlas, die regelmäßig bei bekannten Festivals wie der "Nature One" gebucht wird. Weitere Acts Ende Mai bei den "Hüpfern": Deborah De Luca, Julian Jeweil, Kerstin Eden, Frische Ernte, Muchacho, David Mohr, Eno und Andrew Jaá.

Das diesjährige Hook Up mit Headliner Haftbefehl

Am 31. Mai geht's dann weiter im Programm - und zwar mit satten Balkan-Beats beim Sta Ima/Balkan-Open Air-Festival. Nach dem Event findet im Karlsruher Club La Louve die offizielle Aftershow-Party statt - von 23 bis 5 Uhr legen DJ Gimi und MC Dado runde Scheiben für Balkan-Fans auf.

Zum krönenden Abschluss steigt am 1. Juni die größte HipHop-Veranstaltung in Karlsruhe: das Hook Up-Festival! Bereits zum dritten Mal entert eine explosive Mischung aus Newcomern, lokalen Szene-Größen und international erfolgreichen Künstlern die Bühne. HipHop-Artisten an der Messe sind Olexesh, Nimo, Luciano, Summer Cem, Eno, Haze, DJ Drizzy und DJ Mantineo. By The Way: Niemand Geringeres als Haftbefehl kommt als Headliner zum Festival!