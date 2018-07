Es war was los in Fächerstadt und Umgebung am vergangenen Wochenende, unsere Fotografen sind ausgeschwärmt und haben beeindruckende Aufnahmen gemacht!

Es ist Sommer, und dazu passt wie jedes Jahr das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum im Karlsruher Schlossgarten. Paolo Costanzo war für uns schon traditionell dabei.

MPS Karlsruhe - Samstag Alle Bilder

MPS Karlsruhe - Sonntag Alle Bilder

Die Schlosslichtspiele 2018 haben begonnen - welch eine Pracht! Paul Needham hat für uns die Premiere per Kamera festgehalten!

Premiere Schlosslichtspiele 2018 Alle Bilder

Max Giesinger hat zurzeit echt 'nen Lauf, am Wochenende war er in Bruchsal zu Gast - auch Hajo Of war da! Amy Macdonald war außerdem am Start!

Max Giesinger & Band in Bruchsal Alle Bilder

Amy Mac Donald in Bruchsal Alle Bilder

Also, in Bruchsal war echt was los in den letzten Tagen, auch ein opulentes Open-Air-Konzert von Phil gab's zu bestaunen - Bernadette Fink fotografierte für ka-news.

Phil in Bruchsal Alle Bilder

Das Zeltival neigt sich gen Ende, ein tolles Konzert von Melody Gardot gab's noch mal im Tollhaus, brillant geshootet von ka-news-Fotograf Volker Wasserthal.