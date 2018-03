Live-Musik stirbt aus! Dieser Meinung ist zumindest Matthias Häcker aus Pforzheim. Deshalb veranstaltet er am 24. März das erste "No-Playback"-Festival in Durlach. Das Line-Up bietet über ein halbes Dutzend Bands von nationalem und internationalem Format.

In den letzten zehn Jahren habe sich die Art der Live-Musik bei Konzerten stark verändert, findet Matthias Häcker. Immer mehr Musiker klingen auf der Bühne wie auf CD oder im Radio. Das liege daran, dass immer mehr auf Playback statt auf Live-Musik gesetzt werde, findet der 33-Jährige Maschinenbauingenieur. Dies führt aus seiner Sicht dazu, dass Emotionen und das wahre Talent der Musiker auf der Strecke bleiben.

Sein Anliegen deshalb: Musiker und Zuschauer sollen beim No-Playback Festival angeregt werden, wieder mehr Wert auf die persönliche Komponente von Live-Musik zu legen. In der Durlacher Festhalle werden sieben regionale und überregional bekannte Bands ihre Repertoire präsentieren. "Für mich stand bei Festivals schon immer die Musik im Vordergrund", sagt Matthias Häcker.

Seine Leidenschaft für Metalmusik übernahm er nach eigenen Angaben Anfang der 2000er Jahre von seinem älteren Bruder. "Damals war ich 16 Jahre alt und bin vor allem auf deutschsprachige Bands sowie auf 'Manowar' und 'Slayer' abgefahren."

Idee entstand bereits im Herbst 2016

Die Party ist aus einer Sicht nur dann perfekt, wenn Künstler auf der Bühne alles geben und der Funke auf das Publikum überspringt. "Dabei spielt es keine Rolle, ob jeder Ton präzise sitzt. Kein Laptop kann die Leidenschaft und die Emotionen erzeugen, die ein Musiker bei seiner Arbeit transportiert", findet Matthias Häcker.

Die Idee für ein solches Festival entstand bereits vor knapp anderthalb Jahren, im Herbst 2016, am Rande eines Konzerts der Band "Destruction". Im Gespräch mit dem Sänger und Bassisten der Band ging es um den erschreckend häufigen Einsatz von Playback-Elementen. Die intensiven Planungen für das Festival laufen seit Juli 2017. Um seine Vorstellungen eines perfekten Konzertes umsetzen zu können, machte er sich im vergangenen Jahr als Veranstalter selbstständig.

Durlacher Festhalle bietet gute Rahmenbedingungen

"Zunächst ging es darum, passende Bands, einen geeigneten Zeitraum und eine schöne Location zu finden", berichtet Matthias Häcker. "Danach musste der Vorverkauf geregelt, ein Marketingkonzept erarbeitet, die Technik organisiert und diverse rechtliche Fragen geklärt werden." Aktuell laufen noch die Vorbereitungen für Zeitpläne, Sicherheitskonzept sowie Verpflegung von Musikern und Fans.

Konzerte in der Durlacher Festhalle haben dem Musik-Fan, der auch selbst gerne mal ein paar Griffe auf der Gitarre ausprobiert, immer sehr gut gefallen. Daher stand die Halle als Location auch ganz oben auf seiner Wunschliste. "Ich verbinde mit der Halle schöne Live-Momente, gute Akustik und ausgelassene Stimmung." Zudem bietet die Halle eine gute Anbindung an die Autobahn A5 und den Öffentlichen Personenverkehr.

Sieben Bands sind in Durlach am Start

Das Zusammentrommeln der verschiedenen Künstler war nicht einfach: Oft vergingen Monate bis zur Zusage. "Einige Musiker konnte ich persönlich ansprechen, wodurch ich sofort meist positives Feedback bekommen habe. Dennoch war es nicht leicht alle Terminpläne unter einen Hut zu bekommen. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Zusage dauerte es bei manchen Bands nur wenige Stunden, bei anderen bis zu drei Monate." Gründe dafür waren beispielsweise Album-Produktionen oder andere Tour-Angebote.

Am Ende ist es Matthias Häcker gelungen sieben Bands für seine Idee zu gewinnen, die auch noch alle in seinem persönlichen Musikinteresse eine große Rolle spielen. "Tatsächlich liebe ich alle Bands die beim No Playback-Festival dabei sind." Eine Lieblingsband zu nennen fällt ihm jedoch schwer. "Da gibt es so viele!" "Motörhead", "Sodom" und "Slayer" nennt er als seine persönliche Top Drei.

In Durlach mit dabei: Die Hard Rock-Band "AlleHackbar" aus dem Schwarzwald, die britische Metallband "The Prophecy", die Rocker von "Traitor" aus Balingen, die Pforzheimer Rock-Newcomer "The Real West Wind", die Metallbands "Nitrogods" und "Grave Digger" sowie die Trash Metallband "Destrucion" aus Weil am Rhein, für die es der erste Auftritt in Karlsruhe seit zehn Jahren ist.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.no-playback.events