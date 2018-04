Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Simon & Garfunkel sind mit die größten Folk-Rock/-Pop-Sterne am Musik-Firmament, die es gibt - jetzt werden sie mit einem ganz besonderen Tribute geehrt und von ka-news präsentiert!

Liebe Folk-Pop-Freunde,

der Klassiker schlechthin ist ja "The Sound Of Silence" aus dem Soundtrack des ebenfalls legendären Films "Die Reifeprüfung" mit Dustin Hoffman. Natürlich denkt man bei Simon & Garfunkel auch an große "Renner" wie "The Boxer", "El Condor Paso", "Mrs. Robinson" oder die wirklich großartige, epische Pop-Ballade "Bridge Over Troubled Water". Alles Jahrhundert-Hits!

Zwischendurch gab es beim Duo auch mal richtig Terz, mittlerweile treten die beiden Musiker aber wieder gemeinsam auf - und das gewöhnlicherweise vor zehntausenden Zuhörern! Paul Simon hat ja auch tolle Solo-Alben veröffentlicht, man denke an "Graceland" oder "The Rhythm Of The Saints", allesamt Genre-Klassiker eines genialen Musikers.

Graceland lassen (mit zwei Stimmen, zwei Gitarren und einem Streichquartett.) die Musik der Folk-Pop-Meister aus den Staaten wieder lebendig werden, dabei wollen die Zwei weit mehr als nur Epigonen sein, "nahe dem Original ohne zu kopieren" heißt die Devise des versierten Duos. Ein Abend mit Graceland ist also nicht nur etwas für Nostalgiker, die gerne ihre alten Platten oder CDs aus dem Regal holen - einfach Augen zu und träumen!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 19. Mai, Badnerlandhalle, 20 Uhr, Karlsruhe-Neureut

