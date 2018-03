Mehr als Eiersuche: Das geht in Karlsruhe an Ostern ab!

Eier suchen, schön mit der Familie feiern - jede Oster-Tradition hat so ihre Berechtigung. Man kann aber auch aus dem Haus gehen und eine der zahlreichen Angebote am Oster-Wochenende besuchen. ka-news hat da ein paar Vorschläge!

Alle Jahre wieder kommt an Ostern das Früh­lings­fest der Schau­stel­ler (oder auch die "kleine Mess") in die Stadt/auf den Messplatz, und wer auf Achterbahn, Zuckerwatte und Geisterbahn steht, kann es sich hier so richtig gutgehen lassen.

Wer Lust hat, einen Spaziergang durch den Zoo unternehmen und/oder mit der Gondoletta auf dem Stadtgarten- und Schwanensee zu kreuzen - die knuffigen Gefährte sind ab Karfreitag, 30. März, wieder täglich von 11 bis 18 Uhr unterwegs.

Der KSC spielt im Wildpark gegen Münster!

Könnte es etwas Spannenderes geben, als sich am Ostersamstag das Heimspiel des KSC gegen Preußen Münster reinzupfeifen? Vielleicht gibt es ja Sonne und Tore statt?! Um 14 Uhr ist im Wildpark Anstoßzeit, die Mannschaft freut sich über jeden Fan! Eventuell geht's ja bald eine Liga rauf!

Am Ostersonntag gibt's eine Führung durch die Ausstellung "Sean Scully. Vita Duplex" in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Die Führung will einen umfassenden Einblick in das bildnerische Werk und die Gedankenwelt Scullys vermitteln, einer der international bedeutendsten Künstler der Gegenwart. Referentin ist Ursula Schmitt-Wischmanngl.

"Open Codes" im ZKM - ein Besuch wert!

Wer sich über Ostern mal erquicken möchte: Das Europabad Karlsruhe ist über die Feiertage zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Auch das Sonnenbad und das Fächerbad (öffnet auch an Ostern 2018 nach der regulären Öffnungszeit für Feiertage und Samstage jeweils von 9 bis 20 Uhr) haben ihre Pforten offen.

Auch eine schöne und interessante Variante für Ostern: "Open Codes. Leben in digitalen Welten" im ZKM. Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Vorträgen, Konferenzen, Symposien, Workshops und Filmvorführungen begleitet.

Am Ostersamstag wird in der Insel ein Klassiker gegeben, "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry, das ist was für Jung und Alt, eine bezaubernde Geschichte über den wunderbaren Wert des Lebens. Um 15 Uhr geht's los, das Stück wird ab 8 Jahren empfohlen!

Feiern an Ostern in Karlsruhe!

Was geht in den Karlsruher Clubs am Osterwochenende ab? In der legendären Karlsruher Party-Location Krokokeller heißt es am Ostersamstag "Kacki's I Love Trash Party", hier kann man feiern, bis der Osterhase kommt!

"Die Stadtmitte" ist am Karfreitag wegen Tanzverbots geschlossen, aber am Ostersamstag gibt's (ab 23 Uhr) die "Happy Easter Party" auf zwei Floors - zu Ostern werden die Besucher am Ostersamstag und Ostersonntag nicht nur musikalisch begleitet, sondern auch auf Eiersuche geschickt! Auf dem gesamten Gelände der Stadtmitte hat der Osterhase Eier versteckt. Wer ein Ei findet, darf das beim Barpersonal gegen den entsprechenden Gewinn eintauschen.

Das Lebo Karlsruhe bietet am Ostermontag eine "Easter After Hour" - wer vom Feiern noch nicht genug hat, die Macher öffnen ab 6 Uhr die Türen und bieten auf zwei Floors das Beste, was das Afterhour-Herz begehrt. Das Line-Up besteht aus Kevin Kühner und ButchVoyage. Ab 6 Uhr gibt's neben einem netten Frühstück und einer gediegenen Chillout-Area im Clubraum die dicksten Techno- und Techhouse-Beats!