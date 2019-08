MPS Speyer 2019: Das nächste Mittelalter-Kultur-Festival steht am kommenden Wochenende an!

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) Karlsruhe vor ein paar Wochen war (auch persönlich) ein beeindruckendes und besonderes Erlebnis, jetzt findet das nächste Event dieser Art in Speyer statt. Interessant: Im Gegensatz zur Fächerstadt gibt's in der pfälzischen Domstadt auch spannende Ritterkämpfe zu erleben.

Auf dem weitläufigen Gelände des unteren Domgartens, mitten im Zentrum von Speyer und direkt hinter dem mächtigen Dom zu Speyer und auf den Rheinstadionwiesen, die bequem über eine große Fußgängerbrücke zu erreichen sind, ist das MPS aufgebaut.

Ritter, Söldner, Bogenschützen, Knappen, Fürsten, Edelfrauen, Knechte, Mägde, Handwerker, Händler, Musikanten, Narren, Gaukler, Artisten, Scholaren und viele weitere Darsteller in phantasievollen und hochmittelalterlichen Gewandungen und Rüstungen entführen Gäste in das 13. Jahrhundert und prägen das Festival-Gesicht - es scheint, als bewege man sich tatsächlich in einer anderen Welt. Faszinierend!

Mittelalterfans dürfen ein Wochenende mit Attraktionen, Bühnenshows, einem opulenten mittelalterlichen Markt und spektakulären Ritterkämpfen erwarten. Ähnlich wie in Karlsruhe gibt's für Fans Szene-Musik vom Feinsten, mit dabei sind Saltatio Mortis, Faun, Versengold, Feuerschwanz und Letzte Instanz - um nur einige zu nennen! Natürlich ist auch die "Heilige Dreischeußlichkeit" (Bruder Rectus, "Der Tod", der hässliche Hans) wieder präsent, wir hatten ja schon das Vergnügen!

MPS Karlsruhe - Samstag Alle Bilder

MPS Karlsruhe - Sonntag Alle Bilder

Termin: 24. und 25. August, auf dem Gelände des unteren Domgartens, Speyer

ka-news-Hintergrund

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) ist eine von Gisbert Hiller erdachte, erfundene, konzipierte und im Sommer 1994 erstmalig durchgeführte Veranstaltungsreihe. Inzwischen ist diese mittelalterliche Erlebniswelt zum größten reisenden Mittelalter-Kultur-Festival der Welt mit weit mehr als 1.000 Teilnehmern in mittelalterlichen Gewandungen und Rüstungen gereift.