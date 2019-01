vor 6 Stunden Baden-Baden "Love is in the Bin": Berühmtes Banksy-Schredderbild wird in Baden-Baden ausgestellt

Es war eine Sensation, die im vergangenen Oktober weltweit die Nachrichten bestimmte: Bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's hatte sich das Kunstwerk "Girl With Balloon" des Graffiti-Künstlers Banksy zum Erstaunen aller Anwesenden plötzlich selbst geschreddert - und ist damit kurzerhand von Null auf Hundert zu einem der international bekanntesten Bilder avanciert. Jetzt wird es zum ersten Mal öffentlich gezeigt: Im Frieder Burda Museum in Baden-Baden soll das Werk unter dem neuen Namen "Love is in the Bin" vom 5. Februar bis 3. März ausgestellt werden.