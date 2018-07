Legende pur! Little Steven & The Disciples Of Soul spielen beim Zeltival

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Little Steven und die E-Street-Band (ja genau, die Truppe vom "Boss" Bruce Springsteen), das ist eine legendäre Geschichte. Ende Juli kommt der göttergleich verehrte Gitarrist zum Zeltival nach Karlsruhe - das könnte genial werden!

Liebe Musik-Fans,

doch der Mann kann noch mehr, hat schließlich schauspielerisch bei der absoluten Kult-Mafia-Serie "Die Sopranos" mitgewirkt, ist also mehr als einmal Star. Doch kommen wir zu und bleiben wir bei der Musik, die Karriere ist wahrlich einzigartig!

Little Steven hat auch solo einiges auf dem Kerbholz, er selbst sagt: "Ich bin mein eigenes Genre", was die unbeschreibliche Mischung der verschiedenen Musikrichtungen, die er in seine Musik einfließen lässt, definitiv auf den Punkt bringt.

Die Leipziger Volkszeitung schreibt über den US-amerikanischen Künstler: "Mit Gitarre und in Mantel, samt unvermeidlichem Piratentuch. Ein Freibeuter des Rock'n'Roll auf musikalischer Kaperfahrt und vielleicht sogar sexier, in jedem Fall aber charismatischer, als es Karibikpiratchen Johnny Depp je sein könnte". That's It!

Noch gibt's Restkarten beim Zeltival!

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Mittwoch, 25. Juli, 20.30 Uhr, Zeltival, Tollhaus

www.zeltival.de

www.tollhaus.de

www.littlesteven.com