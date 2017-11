Sie ist eine beeindruckende Ausstellung, diese "Cézanne. Metamorphosen"-Schau in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Das Schöne ist: ka-news-Leser können jetzt am 5. Dezember bei einem exklusiven Rundgang dabei sein.

Im Vorfeld der Führung findet für die ka-news-Gewinner um 18 Uhr ein kleiner Sektempfang statt, bevor sich dann alle Beteiligten unter fachkundiger Leitung von 18.30 bis 19.30 Uhr ins künstlerische "Getümmel" stürzen können.

ka-news verlost 10 x 2 Tickets für die exklusive Führung durch die "Cézanne"-Ausstellung an seine Leser. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 3. Dezember, 10 Uhr. Die Gewinner werden via E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Dienstag, 5. Dezember, ab 18 Uhr, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe

www.kunsthalle-karlsruhe.de