Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Man darf sich alle zwei Jahre aufs Neue freuen, das Event "ausgeschlachtet" ist ein toller und lohnender Termin im Karlsruher Kulturkalender.

Die Konversion des Alten Schlachthofs gelingt ja vortrefflich, der kreative Prozess ist indes noch längst nicht zu Ende, der ehemalige Schlachthof im Karlsruher Osten verwandelt sich seit dem Jahr 2006 in ein Areal der Kultur- und Kreativwirtschaft. Zeichen der tollen Entwicklung sind beispielsweise (jährlich wechselnd) die Veranstaltung "ausgeschlachtet" und die Kulturnacht "Schwein gehabt".

Das Gelände "lebt" und entwickelt sich stetig weiter - tagsüber weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, abends als pulsierendes Veranstaltungszentrum mit mittlerweile reichhaltiger Gastronomie. Seit dem letzten "Tag der offenen Türen" 2016 sind viele neue Nutzer auf das Gelände gezogen, ein reizvolles temporäres Parkgelände ist entstanden und die nächsten Neu- und Umbauten werden demnächst fertiggestellt.

Wunderbarer Blick hinter die Kulissen möglich

Bei der Pressekonferenz zu "ausgeschlachtet" machte Matthias Reich vom Kulturbüro der Stadt klar, dass der Kreativpark Alter Schlachthof absolut auf dem richtigen Weg sei, das Areal "wachse und gedeihe". Mit "ausgeschlachtet" sei an diesem "Tag der offenen Tür" ein wunderbarer Blick hinter die Kulissen möglich.

Mittlerweile sind 120 Akteure im Areal aktiv, das spieltt mit seinen "kreativen Räumen" eine "zentrale Rolle" in der Stadt. Den aktuellen Stand zu besichtigen und ins Gespräch mit den Nutzern zu kommen, dazu dient "ausgeschlachtet" 2018, der "Tag der offenen Türen" im Alten Schlachthof, der am 13. Mai von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt auf das Gelände lockt.

Über neue Netzwerke entstehen Synergien

Gerald Rouvinez-Heymel als Vertreter und Vorstand des Vereins "ausgeschlachtet" (2010 gegründet) erläuterte den Zweck des Events: Ziel sei es, "Abenteuer zu erleben" und "Zusammenarbeit zu erlernen", über neue Netzwerke entständen Synergien, "alle lernen voneinander". Dies sei das vordringliche Prinzip des Vereins, jener habe es sich zum Ziel gesetzt, Kunst, Kultur und Kommunikation im Kreativpark zu fördern.

Man kann konstatieren, bei diesem speziellen Tag ist für jeden etwas dabei: vom preisgekrönten Cartoonisten zur Maßschneiderin mit höchstrichterlicher Kundschaft, von der ausgezeichneten Lichtkünstlerin bis zum Studio für Rhythmen aus aller Welt, von der Theatermalerin bis zu den Performancekünstlern, von der Software-Schmiede über die Punkrockbar bis zu den Ateliers von Industriedesignern, Modefotografen und Filmemachern - es könnte kaum vielfältiger und bunter zugehen, als hinter den Türen der zahlreichen Ateliers, Werkstätten, Büros und Produktionsräumen auf dem Kreativpark Alter Schlachthof.

Fototage Karlsruhe F18 als zusätzliches Bonbon

Am "ausgeschlachtet"-Tag kann man sich von den Entwicklungen auch hinter den Kulissen ein Bild machen. Fast alle Nutzer des Geländes öffnen an diesem Tag ihre Pforte, freuen sich auf das Interesse der Besucher und haben sich vielfach noch besondere Attraktionen ausgedacht, die in einem ausführlichen Programmflyer zu finden sind.

Als zusätzliches Bonbon für Fotofreunde finden auf dem Gelände am "ausgeschlachtet-Wochenende" die ersten Fototage Karlsruhe F18 unter anderem mit Fachmesse, Outdoor-Ausstellung und einem kostenlosen Workshopangebot statt. Mehr Kultur-Tipp als "ausgeschlachtet" geht also eigentlich nicht!

Das komplette "ausgeschlachtet"-Programm gibt's grafisch fein aufbereitet hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende

Ihr Toby Frei

Termin: Sonntag, 13. Mai, 11 bis 18 Uhr, Alter Schlachthof, Karlsruhe, Eintritt frei!

www.alterschlachthof-karlsruhe.de

www.facebook.com/AusgeschlachtetEV