Ausstellung "no tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell" (19. Oktober bis 10. November)

Die dreiwöchige Ausstellung zeigt Arbeiten aus den Bereichen Skulptur und Malerei, aber auch Raumumgebungen, die auf unterschiedliche Weise mit den Medien Video, Sound, Malerei und Skulptur arbeiten. Die meisten künstlerischen Positionen stammen aus dem Karlsruher Umfeld, es gibt aber auch Impulse aus Berlin und Frankfurt. Auf Anfrage kann die Ausstellung auch außerhalb der Veranstaltungen für Führungen geöffnet werden. Die Ausstellung wird am 20. Oktober sowie an allen Veranstaltungen geöffnet sein.