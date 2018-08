Es ist eine lohnende Sache: Wenn Kultur und Pool aufeinandertreffen, Lachwellness und Nasswellen sich begegnen, ist Improvisationstheater im Freibad angesagt.

Die Truppe Tante Impro Laden wird den Besuchern des Schwimmbads "Wölfle" bei dieser Benefizveranstaltung zugunsten des Freibads die Zwerchfelle gründlich durchmassieren. Denn nur ein regelmäßiges Training für die Lachmuskeln ist ein effektives. Am Freitag, 17. August, tritt ab 19.30 Uhr der Tante Impro Laden im Bad auf und wird mit Spontaneität, Witz und mit der Kreativität des Publikums "Spa(ß) im Wölfle" präsentieren.

Die Szenen, die sich rund um das Schwimmbad "Wölfle" drehen, werden das erste und das letzte Mal auf der Bühne zu sehen sein - denn alles ist improvisiert. Spritzige Geschichten und knackige Szenen bilden zusammen witzige, ergreifende und häufig auch verrückte Bühnenmomente. Inspirationen aus dem Publikum bestimmen das Drehbuch, das nie geschrieben wurde.

Dabei erschafft die Gruppe nicht nur schauspielerisch, sondern auch musikalisch für jeden Theaterabend eine eigene Welt: Zur Musik der hauseigenen Pianistin erfinden die Schauspieler aus dem Stegreif neue Lieder, so dass man das Publikum nicht selten fröhlich trällernd aus dem Tante Impro Laden nach Hause schlendern sieht. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Erlös geht an das ehrenamtlich betriebene kleine Karlsruher Freibad.

Termin: Freitag, 17. August, ab 19.30 Uhr, Freibad "Wölfle" (Schlossbergstraße 12), Karlsruhe-Wolfartsweier

www.tanteimproladen.de